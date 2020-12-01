الحجز ينتهي بعد 48 ساعة.. كيف تحصل على شقة في "مطار إمبابة"؟ (أسعار وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من حجز 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر بمنطقة أرض مطار إمبابة يوم الخميس 3 ديسمبر.

وبدأ سداد جدية الحجز يوم 20 نوفمبر الماضي، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين، ويصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية .

- لم يسبق للمتقدم او ألحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز / التخصيص .

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط".

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

الشروط المالية:

أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة

يتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5%من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

- يسدد المتقدم مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات إدارية تسجيل.

- استكمال سداد 25 % بالإضافة لـ 1%مصاريف إداريدة و 5.0 %لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر يبدء من يوم 20/12/2020 حتي 21/01/2021.

- باقي ثمن الوحدة الـ 75%يتم سداده عل أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة، بالإضافة لـ2%مصاريف إداريدة و5.0 %مصاريف تحصيل.

- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة.

الأسعار:

تتنوع المساحات داخل شقق مطار إمبابة حيث تبدأ من 83 مترا وحتى 100 متر، وبتطبيق نظام السداد على وحدة بمساحة 90 مترا يكون ثمنها على النحو التالي:

سعر المتر موحد لكل المساحات بـ4940 جنيه، حيث يصل سعر الـ90 مترا لـ 444 ألف و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألف و819 جنيه.

وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوى 27 ألف جنيه،، اما لو على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه ولو على 7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.

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