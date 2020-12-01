ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

أعلن الشاعر جمال بخيت رئيس لجنة تحكيم جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أسماء الفائزين في الدورة السابعة للجائزة. وجاءت القائمة

كالتالي: ريم أحمد عن ديوانها "فض ذات"، مصطفى إبراهيم عن ديوانه "الزمن"، على سليم عن ديوانه "الساقع"، أيوب رزيق عن ديوان "السيرة"، مصطفى ناصر عن ديوان "حكايات البن البرازيلي"، محمد عصام عن ديوان "مستعمل.. لم يكب بعد"، أحمد الشمسي عن ديوان "ختم المطار"، محمد

خيري عن ديوان "أول محاولات المواجهة"، محمد عادل عن ديوان "هابيل"، ندى الشبراوي عن ديوان "جولة تفصيلية في قلب على وشك السقوط". فيما فاز بالجائزة الكبرى الشاعر مصطفى إبراهيم عن ديوانه "الزمن"، وقيمتها 50 ألف جنيه. أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية وقيمتها

50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها، ذهبت للشاعر عمرو العزالي، عن كتابه "توظيف آليات الكتابة السينمائية في شعر أحمد فؤاد نجم". جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي، 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين

العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها. أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها، وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابا منشورا أو بحثا للحصول على درجة

الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن. يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة، أطلقت عام 2014،

ويضم مجلس أمناء الجائزة كل من الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.​