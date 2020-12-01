ضبط 4 بلطجية يفرضون إتاوات على قائدي السيارات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 4 من القائمين على فرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن سيارتهم بالنزهة. رصدت المتابعة الأمنية تداول نشور على "فيسبوك" من تضرر أهالى منطقة نادى النصر الرياضى بدائرة قسم النزهة من "منادى سيارات" لفرضهم إتاوات عليهم وإجبارهم على دفع أموال مقابل ركن السيارات الخاصة بهم. وبالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بميدان المحكمة بدائرة القسم النزهة وبحوزتهم مبلغ مالى. واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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