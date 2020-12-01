الشرطة تفحص 550 سائقا حفاظًا على أرواح طلبة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لتوعية سائقى حافلات المدارس والكشف عن متعاطى المواد المخدرة.
تأتي الجهود الأمنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح طلبة المدارس.
وتم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور.
كما اضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.
وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية) باستهداف 26 مدرسة بإجمالى فحص550 حالة تبين إيجابية 9 حالات من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة.
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