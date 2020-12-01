نشرة الحوادث.. سلمى الشيمي أمام النيابة ودعوى تختصم مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

إخلاء سبيل سلمى الشيمي بكفالة 500 جنيه

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل سلمى الشيمي ومصورها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات في واقعة تصويرها "فوتوسيشن" بمنطقة أثرية.

مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بتدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبدالعزيز.

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "تنظيم كتائب حلوان"

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان" لجلسة 8 ديسمبر، لاستكمال المرافعات.

دعوى لإلزام رئيس الزمالك الجديد بنزع اللافتات المؤيدة لـ"مرتضى منصور"

أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة لإلزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اللافتات وصناديق الإضاءة والإعلانات التي تحمل صور وعبارات التأييد المدونة عليها لمرتضى منصور.

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.