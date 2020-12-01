أمن القاهرة يشن حملة ليلية بشوارع المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شنتت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة ليلية مكبرة، استهدفت منطقة المقطم بمشاركة ضباط المباحث؛ لضبط كافة صور الخروج عن القانون. وعززت الحملات المستمرة خلال الفترة الماضية من شعور المواطنين بالأمن والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة. جاء ذلك استمراراً لجهود مديرية أمن القاهرة في ضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة الإشغالات والتعديات ومجابهة كافة الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

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