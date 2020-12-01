شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع التموينية لديسمبر.. و«كمامة» إجباري على البطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين، الثلاثاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات ديسمبر، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، ثم 25 جنيهًا بدايةً من الفرد الخامس فى البطاقة، لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين، من خلال 25 ألف بدال تموينى و4000 منفذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة أن صرف الكمامات إجبارى على البطاقات، بواقع كمامة واحدة إجبارى بداية من بطاقات الثلاثة أفراد.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم الوزارة إن الوزارة حددت مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين، وهى أن تسمح بسهولة التنفس، وأن تكون طاردة للسوائل والرذاذ، ومعالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات، ولا تسبب حساسية للبشرة، وقابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة.

وأكد أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.

من ناحية أخرى تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وتنشر «المصرى اليوم» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، حيث تباع‎ الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيه والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 7 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 8.5 جنيه، والتفاح السكرى 25 جنيها، والكنتالوب «أناناس» بـ 8.5، والموز البلدى 12.5 جنيه، والعنب بـ 17 جنيها، والتفاح الإيطالى 23 جنيها، والباذنجان الأبيض بـ5.5 جنيه.