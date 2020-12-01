شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات الوجه القبلي بعد التعديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم السكة الحديد بتشغيل 38 رحلة قطار يوميا بين محافظات الوجه القبلي. «المصرى اليوم» ترصد مواعيد الرحلات بعد التعديلات الاخيرة وذلك على النحو التالي :- - قطار 776 (القاهرة-سوهاج) مميز الساعة 4:30 فجرآ. - قطار 974 (القاهرة-أسيوط) مميز الساعة 5:00 صباحآ. - قطار 1006 (القاهرة-سوهاج) بعربات روسي الساعة 6:00 صباحآ. - قطار 978 (القاهرة-أسيوط) vip الساعة 6:30 صباحآ. - قطار 980 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 8:00 ص. - قطار 80 (القاهرة-اسوان) مميز الساعة 8:30 ص. -قطار 1004 (القاهرة-اسوان) بعربات روسي الساعة 9:30 صباحآ. - قطار 2010 (القاهرة-اسوان) مكيف الساعة 10:00 ص. - قطار 158 (الأسكندرية-الأقصر) مميز قيام من الأسكندرية الساعه 7:15 صباحآ وقيام من القاهرة الساعة 10:30 ص. - قطار 982 (القاهرة-اسوان) مكيف الساعة 12:00ظهرآ. - قطار 160 (القاهرة-الأقصر ) بعربات روسي الساعة 12:15 ظهرآ -قطار 986 (القاهرة-الأقصر) مكيف الساعة 1:00 ظهرآ -قطار 186 (بورسعيد-سوهاج) مختلط يقوم من بورسعيد الساعه 8:30 صباحآ من القاهرة الساعة 1:30 م. -قطار 970 مكيف (بورسعيد-سوهاج) يقوم من بورسعيد 9:40 صباحآ يقوم من القاهرة الساعة 2:00 ظهرآ. - قطار 162 (القاهرة-اسيوط) مميز الساعة 2:20 م -قطار 164 مميز (الاسكندرية-اسوان) يقوم من الأسكندرية ألساعه 12:00 ظهرآ يقوم من القاهرة الساعة 3:30 م -قطار 990 (القاهرة-سوهاج) مكيف الساعة 4:00 م -قطار 972 (القاهرة-اسيوط) بعربات روسي جديده الساعة 4:20 عصرآ -قطار مخصوص 1942 (القاهرة-اسوان) مكيف ويقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرآ يومي السبت والاثنين فقط. -قطار 2006 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 5:15 عصرآ -قطار 2012 (القاهرة-اسوان) مكيف الساعة 5:30 مساءآ -قطار 872 (القاهرة-اسيوط) مكيف الساعة 5:45 م -قطار 188(القاهرة-السد العالي) مميز الساعة 6:00 م. -قطار 988 (القاهرة-أسوان) مكيف الساعة 7:00 م -قطار 86 (القاهرة-اسوان) نوم الساعه 7:45 م. -قطار 88 (الاسكندرية-اسوان) مكيف قيام من الأسكندرية الساعة 5:00 عصرآ وقيام من القاهرة ألساعه 8:00 مساءآ - قطار 2014 (القاهرة-اسوان) vip الساعة 9:00 م -قطار 82 (القاهرة-اسوان) نوم ألساعه 9:10 م -قطار 976 (القاهرة-الأقصر) vip الساعة 9:30 م -قطار 996 (القاهرة-أسوان) مكيف الساعة 10:00 م -قطار 90 (القاهرة-السد العالي ) مميز الساعة 10:15 م -قطار 2008 (الاسكندرية-اسوان) vip يقوم من الأسكندرية الساعه 8:00 م ويقوم من القاهرة الساعة 11:00 م. قطار1008روسي(الاسكندرية-القاهرة-اسوان) قيام من القاهرة الساعة 11:15 م وسيتم أمتداده من الأسكندرية من يوم 4/12 ليقوم من الأسكندرية الساعه 7:40 م. -قطار 890 (القاهرة-سوهاج) مكيف الساعة 11:30 م. -قطار 1010 (القاهرة-اسوان) بعربات روسي جديده الساعه 12:05 بعد منتصف ألليل. -قطار 1902 (القاهرة-اسوان) مكيف الساعة 12:20 بعد منتصف الليل. -قطار 832 (القاهرة-اسوان) مميز الساعة 12:35 بعد منتصف الليل. - قطار 934 (الاسكندرية-الأقصر) vip قيام من الأسكندرية الساعه 10:00م وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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