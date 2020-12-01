شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «شجرها»: زراعة أشجار مثمرة في عدد من شوارع القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت مبادرة شجرها التابعة لإحدى مبادرات تنمية التابعة لوزارة الدولة للإعلام بزراعة أشجار مثمرة في شارع النصر بالقطامية عن طريق مسئولي المبادرة وسكان القطامية والتجمع الثالث ومسؤولى جهاز القاهرة الجديدة وأعضاء جروب 79 القاهرة الجديدة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد. تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر في الشوارع والأماكن العامة للمساهمة في التقليل من الجوع والفقر ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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