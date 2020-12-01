شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا، الثلاثاء، تناول متابعة «المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية»، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعى.

حضر اجتماع الرئيس كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى اطلع على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهاً بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعماً من الدولة للمربين والمزارعين فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير، ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج. وعرض وزير الرى عدداً من مشروعات الوزارة المتعلقة بتوفير مياه الرى خاصةً فى المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس بتحسين آليات الرى والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومى الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية فى الظهير الصحراوى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعى والتنموى لأهالى المنطقة. كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى، بما فيها المشروع القومى للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثى، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والتعاون القائم فى هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان فى المزارع حفاظاً على قيمة الثروة الحيوانية.