شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر يجامعة سوهاج يوصي باستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أختتمت بجامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي البحثي الأول عن جائحة «كورونا»، تحت عنوان «الجديد في كورونا..خبرة جامعة سوهاج».

عقد المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائبي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبه من أعضاء هيئه التدريس، وممثلي وزارة الصحه بالمحافظة، وذلك بقاعة قناه السويس بمركز المؤتمرات الدولي بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن المؤتمر أوصي في ختام جلساته بانشاء وحدة لإدارة أزمة «كورونا» بالجامعه تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والتوجيه بدراسة إمكانية استخدام الموجات فوق الصوتية بدیلاً للأشعة المقطعیة في التشخیص، والعمل على توفير وسائل وقایة على أعلي مستوى للفریق الطبي لتحقيق أفضل سبل الحماية والوقايه لهم من الإصابه بالفيروس أثناء تعاملهم مع المرضي.

وأضاف عزيز، بأن المؤتمر أوصي ايضاً بالمزید من الحزم في تطبیق وسائل الحمایة فیما بین طلاب الجامعة والمترددين على المستشفیات الجامعیة والعامة، بالإضافة إلى عمل منصة لتصحیح مفاھیم عموم المجتمع عن خدمة الوقایة وطرق العدوى، كما أوصى بتكرار مثل ھذه الفعاليات، وتشجیع الأقسام المختلفة لكلیة الطب وكليات الجامعة الأخري على عرض أبحاث تتناول ھذا الموضوع من باقي الجوانب الطبیة والتعلیمیة والإجتماعیة والإقتصادیة.

وقال الدكتور أسامه رشاد الشريف، وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، أنه جرى في ختام فعاليات المؤتمر تكريم أبناء الجامعة من الباحثين الذين أجروا أبحاثاً ودراسات علمية عن فيروس «كورونا» من كليات «الطب، والصيدلة، والتمريض، والتربية، والزراعة»، مشيراً إلى أن الباحثين في جامعة سوهاج قاموا بإجراء ٣٨ بحثا متنوعا، منھا ١٤ بحثاً تم نشرھم في دوریات علمیة دولیة، حيث تتناول الأبحاث التشخیص والعلاج وعلاقته بجسم الإنسان وتأثیره على المجتمع، حيث قام بإجراء تلك الأبحاث ٥٠ باحثاً من الجامعة شارك معھم طبيبين من مستشفى الحمیات.