شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: تعرض سيارة البعثة الروسية في كابل لانفجار عبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان تعرضت لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في العاصمة كابل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

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