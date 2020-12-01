الخليج 365: دعم رئاسى لـ "مراكز تجميع الألبان" والثروة الحيوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية، إضافة رصد آخر أيام تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتشديد على تطبيق المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. دعم رئاسى لـ "مراكز تجميع الألبان" والثروة الحيوانية.. الرئيس السيسى يوجه بتحمل الدولة تكلفة حصول المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج.. ويشدد على زيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان فى المزارع المحافظات تنتهى من تلقى الطلبات.. إقبال كبير فى آخر أيام التصالح على مخالفات البناء.. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 102 ألف طلب تصالح بقيمة 174.9 مليون جنيه.. الإسكندرية: استقبلنا 40 ألفا بـ 1.5 مليار.. والقليوبية تتلقى 206 آلاف طلب المحافظات تنتهى من تلقى الطلبات.. إقبال كبير فى آخر أيام التصالح على مخالفات البناء.. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 102 ألف طلب تصالح بقيمة 174.9 مليون جنيه.. الإسكندرية: استقبلنا 40 ألفا بـ 1.5 مليار.. والقليوبية تتلقى 206 آلاف طلب غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة التنفيذ.. "التنمية المحلية" تشدد على تطبيق مواعيد إغلاق المحلات.. العقوبات تبدأ بإنذار كتابى وتصل للغلق.. والمحافظون يؤكدون جاهزيتهم للتطبيق وزارة التخطيط: التوسع فى برامج تدريب ريادة الأعمال وزارة التخطيط: التوسع فى برامج تدريب ريادة الأعمال يهدف لحماية الأهالى من أخطار السيول.. تنفيذ أضخم مشروع لإنشاء بحيرات صناعية بالأقصر بدء الصمت الانتخابى فى ختام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة الخميس بدء الصمت الانتخابى فى ختام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة الخميس "ولاية الأراضى" تبدأ حصر قرارات الضم وتسليم الوثائق والمستندات.. وزير الإسكان: توجيه رئاسى بحسن استغلال أصول الدولة لتحقيق الاستفادة المسلة والكباش الفرعونية تزين وسط الميدان.. ميدان التحرير "متحف عالمى مفتوح" بعد التطوير المسلة والكباش الفرعونية تزين وسط الميدان.. ميدان التحرير "متحف عالمى مفتوح" بعد التطوير فى إطار دعم العلاقات المتميزة.. بدء التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى



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