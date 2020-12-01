شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم بمصنع لإنتاج التنر بالعاشر من رمضان..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شب حريق ضخم في مصنع لإنتاج مادة التنر في المنطقة الصناعية الثالثة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان من ناحية الصوامع وامتد لمصنع مجاور. ودفعت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلي مدير الإدارة بـ5 سيارات مطافي وسيارتي إسعاف وجاري محاولات الإطفاء للسيطرة على الحريق. واندلعت ألسنة اللهب المصحوبة بالدخان الاسود من داخل المصنع وتسبب في انتشار كثيف للدخان وهرع العمال بالشارع هربا من الحريق والاختناق من الدخان.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم بمصنع لإنتاج التنر بالعاشر من رمضان..صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.