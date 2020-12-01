شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتطوير المخابز على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".



الرئيس عبد الفتاح السيسى

وعرض وزير التموين فى هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالى 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذًا فى الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجهًا سيادته بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع فى تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة فى الغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتى "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمنى، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمى المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة فى مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلى، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.