شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق الروبيكى بـ20 سيارة إطفاء.. وإصابة 12 عاملا بحروق واختناقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق ضخم بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 12 عاملت بحروق واختناقات وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

فاندلعت النيران عصر اليوم، بمصنع للمواد كيماوية بمنطقة الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان، فى تناكات مادة التنر مما ساعد على امتداد ألسنة اللهب إلى مبنى مجاور لمصنع بلاستيك وانتشار دخان كثيف أسود أدى لاختناقات بين العمال وتعرض بعضهم لحروق.

على الفور دفعت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد عدلى مدير الإدارة بالشرقية، بسيارات الإطفاء وصل عددها إلى 20 سيارة إطفاء والتى تمكنت من إخماد الحريق فى اقل من ساعة.

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن حريق مصانع الروبيكى بمدينة العاشر، أسفر عن إصابة 5 باختناقات وجرى إسعافهم فى مكان الواقعة كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

كانت شبت النيران على مساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.