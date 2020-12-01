شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: اللقاح الروسي سيتم تجربته فى مستشفيات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وزير الصحة الأسبق، عضو مجلس النواب، أننا اقتربنا من نهاية فيروس كورونا بالإعلان عن 5 لقاحات فعالة فى الحماية من كوفيد 19.

وقال إن اللقاح الروسى سيتم تجربته فى المستشفيات الجامعية فى جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة خلال أسبوعين من الآن.

وأكد الدكتور أشرف حاتم أن الـ5 لقاحات اثنان من منها أمريكية، بالإضافة إلى اللقاح الروسى سبوتنيك، واللقاح البريطانى الخاص بشركة استرازينيكا، وواحد أو اثنين من اللقاح الصينى، مؤكدا أن التطعيمات الموجودة فى الصين وفى روسيا، التقنية المستخدمة فى تصنيعها تمت تجربتها من قبل، ولكن لقاحى فايزر ومودرنا هما يعتمدان على الحمض النووى للفيروس، موضحا أن كل هذه التطعيمات تحفز الجسم لمقاومة المرض، ولقاحى مودرنا وفايزر أجرتا تجارب على 60 ألف مشترك.

وأضاف الدكتور حاتم أنه سيتم طرح اللقاحين فى أمريكا الشهر الحالى وتبدأ بتطعيم الفرق الصحية، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمسنين، والجيش والشرطة.

وأوضح أن لقاح استرازينيكا عبارة عن جزء من فيروس كورونا يتم وضعه على فيروس آخر لتحفيز جهاز المناعة، وتمت تجربه التقنية قبل ذلك فى لقاحات أخرى.