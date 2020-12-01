شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: كل الأعمار معرضة للإصابة.. و30% من الحالات سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا لابد أن تحصل على موافقة دولية محايدة. وأضافت العسال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن كل الأعمار معرضة للإصابة بفيروس كورونا، متابعة أنه لم يثبت على مستوى العالم أن هناك تكرارا للإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أن 30% من الحالات المصابة بكورونا تأتي نتيجتها سلبية.

وأكدت، أن العدوى بكورونا في الحالات البسيطة والمتوسطة 7 أيام والشديدة 20 يوما، مستدركة أن هناك أعراضا تمتد بعد الإصابة بكورونا مثل الصداع والإسهال.

وأشارت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن هناك استعدادات لمواجهة زيادة الإصابة بكورونا.

وأضافت العسال، أن كل مصل له تكنولوجيا معينة وله مميزات وعيوب، مؤكدة أن اللقاح الذي سيعتمد دوليا ستعمل الدولة المصرية على شرائه فورا.



وأكدت أيضا، أنه توجد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، مضيفة أن زيادة انتشار كورونا بسبب التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.