شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: حصول من لديه مركب شراع من الصيادين على تكافل وكرامة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من صيادات مركزى مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.

وأبدت وزيرة التضامن، سعادتها بالتواجد وسط الأهالى، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعى أسرتها.

واستمعت نيفين القباج، لمطالب الصيادات، والتى تركزت حول توفير زى "بدلة" للصيد، بالإضافة إلى شبكة غزل تساعدهم على الصيد وبوكس فايبر"ثلاجة" لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم على الصيد،كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها ستسعى لتنفيذ مطالبهن، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة إلى أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع على "تكافل وكرامة" مرة أخرى، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول على برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.