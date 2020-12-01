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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية يستقبل وفد البرلمان العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، ويرافقه كل من علاء عابد عضو مجلس النواب المصرى النائب الأول لرئيس البرلمان، والدكتور حسن المدحاني، النائب الثاني لرئيس البرلمان.
تم خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والبرلمان العربي، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، والبرلمان العربي.
وقد قام رئيس البرلمان والوفد المرافق له بزيارة مقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعرب عن سعادته البالغة لوجود مثل هذا الصرح التدريبي والأكاديمي في مصر.
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