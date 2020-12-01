شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا بالقاهرة: عقد صالون "اختر فرنسا" بعد غد إلكترونيا بمشاركة 50 مؤسسة تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة تنظيم النسخة الجديدة من صالون الطلابي "اختر فرنسا" (Choose France) بعد غد /الخميس/ الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلي حوالي خمسين مؤسسة تعليمية جامعية فرنسية، بالإضافة إلى الفروع الفرنكفونية بمختلف كليات الجامعات المصرية التي تمنح شهادات تخرج فرنسية.

وذكرت السفارة الفرنسية -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن العام الحالي وبالنظر إلى الإجراءات الصحية، سيتم تنظيم الحدث عبر الشبكة الإلكترونية، وسيتم تخصيص اليوم الأول لممثلي المؤسسات المصرية الذين سيمكنهم تبادل النقاشات مع ممثلي المنشآت التعليم الجامعي الفرنسية، وذلك بهدف تنشيط أشكال جديدة من التعاون وكذلك تعزيز الشراكات القائمة بين مختلف المنشآت التعلمية المصرية والفرنسية.

ويتضمن برنامج اليوم الأول للصالون الذي يفتتحه سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه، كلمة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار زيارة إلكترونية لمختلف الأجنحة الافتراضية للجامعات الخمسين الفرنسية وللكليات الفرنكفونية في مصر، بالاضافة الى لقاءات جامعية، وسيخصص اليوم الثاني لطلاب المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بجامعات فرنسية أوبإحدى الكليات الفرنكفونية المانحة لشهادة تخرج فرنسية في مصر؛ حيث بتاح هذا الحدث للجميع بناء على تسجيل من خلال المنصة الإلكترونية للمعهد الفرنسي في مصر: https://choosefrance.ifegypte.com/

وأوضح بيان السفارة أن البرنامج يشمل زيارة افتراضية للأجنحة الإلكترونية للجامعات الخمسين للمدارس العليا الفرنسية وللكليات الفرنكفونية في مصر، وويبنار (حلقة نقاش) مع ممثلي الجامعات، وورش إعداد السيرة الذاتية وخطاب نوايا الالتحاق، وويبنار (حلقات نقاش) مع الخريجين القدامي من الجامعات الفرنسية.

ولفت البيان إلى أن نسخة العام الماضي من صالون "اختر فرنسا" استقبلت 1500 زائر من طلاب وممثلي جامعات مصرية.