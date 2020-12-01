شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك فى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الطيار رشدى زكريا- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو) عبر تقنية الـ Teleconference بمشاركة رؤساء شركات الطيران العربية الأعضاء وممثلين عن كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوى فى المنطقة العربية.

وخلال الاجتماعات تم انتخاب الطيار رشدى زكريا لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو حتى عام 2022 وذلك تقديرًا لأهمية ومكانة مصر للطيران فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودورها فى وضع السياسات وتوجهات الاتحاد الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوى فى الأقليم.

وخلال الاجتماع أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات من أهمها قرار حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوى ودعوة الحكومات حول العالم إلى تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوى لتخفيف القيود على الحدود من خلال اتفاقيات النقل الجوى وتطبيق إجراءات صحية موحدة وواضحة من خلال اتباع ارشادات مجموعة عمل CART التابعة للاتحاد الدولى للنقل الجوى ICAO، وإجراء الفحوصات قبل السفر وبالأخص الـ Rapid Test مع ضرورة الغاء الحجر الصحى، بالإضافة إلى ضرورة تبنى الحكومات للتقنيات البيومترية المتطورة عند نقاط الأمن والجمارك.

كما شارك فى فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الافرا) والذى تم عقدهما أيضًا عبر تقنية الـTeleconference بمشاركة عددًا من رؤساء مجالس إدارة شركات الطيران الافريقية، والذى تم خلالهما مناقشة الوضع الحالى لشركات الطيران الأفريقية وكيفية استئناف حركة النقل الجوى والمعايير الواجب اتخاذها لفتح الحدود بين الدول، وتوضيح فرص التعاون بين شركات الطيران الأفريقية والذى يتمثل فى البرنامج الجديد الذى اطلقته الأفرا بعنوان البرنامج التفاعلى لمشاركة السعة Interactive Capacity Sharing Portal والذى يهدف إلى تقديم حلول لتحديات التشغيل التى تواجهها شركات الطيران الافريقية وخفض تكلفة العمليات وتحسين كفاءة الطائرات من خلال زيادة معدل الاستخدام اليومى، حيث تطالب الشركات الأعضاء بالافرا بإدخال بيانات الطائرات التى ترغب فى تأجيرها مجانًا وتقديم طلبات الايجار عبر البرنامج الذى تقدمه الافرا بالتعاون مع شركة ACC للاستشارات.