شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الكهرباء ينظم ندوة للعاملين بقطاع الأقصر للتوعية بضوابط محاضر السرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لليوم الثالث على التوالى، بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ندوة توعوية لأهالى محافظتى الأقصر وأسوان بحضور مدير عام التعاون مع الجهاز بشركة مصر العليا ورئيس قطاع شبكات أسوان ندوة لتوعية العاملين بقطاع كهرباء الاقصر.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه تم اختتم سلسلة الندوات التوعوية بالأقصر وأسوان اليوم الثلاثاء والتى أطلقها السبت الماضى بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظتى الاقصر وأسوان.

حيث تم تنظيم ندوة بقطاع شبكات الأقصر بحضور المهندس رئيس قطاع شبكات الأقصر ومدير عام التعاون مع الجهاز ومدير عام التشغيل ومدير عام المشروعات ومدير عام الشؤن التجارية ومدير عام الوحدة الإدارية ومدير إدارة المتابعة ومجموعة من العاملين بالقطاع.

وناقشت الندوة قواعد دليل توصيل التغذية الكهربائية والمفاهيم الخاطئة عن العدادات مسبوقة الدفع وكيفية الرد عليها بشكل سليم للمشترك والتعريف بضوابط محاضر السرقة وأهم ملامح الباب الرابع بقانون الكهرباء.