شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة عدد من الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف نظام الأجر مقابل عمل " المجموعة السابعة " للتعاقد، مشددة على ضرورة استيفاء الأوراق التالية:

أصل المؤهل الدراسي .

أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ) .

أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

عدد (4 ) صور شخصية .

شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

صورة بطاقة الرقم القومى.



وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة الحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة , وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) . وفيما يلى أسماء الناجحون:

(المجموعة السابعة)

وظيفة مهندس عمارة : 1.إيمان علاء الدين عباس حمزة

القاهرة 2.تاميران يحي طلال يحي

القاهرة 3.شيماء محمد محمد مندور

القاهرة 4.وفاء محمد فرج محمود إبراهيم

القاهرة 5.محمد أحمد عبد المنعم القرش

القاهرة

وظيفة مهندس مدني : 1.أميرة صبيح عبد الواحد محمد القاهرة 2.أحمد محمد الهادي عبد الحافظ

القاهرة 3.محمد أسامة عبد الفتاح إسماعيل القاهرة 4.عبير حسن إمام محمد

القاهرة 5.محمد يونس أحمد بحراوي

القاهرة وظيفة مهندس اتصالات :

1.إيمان قناوي السيد أحمد

القاهرة 2.منار عثمان محمد السيد جبيلي

القاهرة 3.حسناء علاء حسن عبد الظاهر القاهرة 4.أحمد مسعد أحمد على منصور

القاهرة 5.أسماء إبراهيم أحمد محمد القاهرة

وظيفة مهندس كهرباء :

1.ندي أشرف صالح محمد القاهرة 2.عمرو مدحت عدلي القاهرة

وظيفة أخصائي نظم ومعلومات : 1.محمد أيمن لبيب كامل القاهرة 2.محمد خالد سيد محمد

القاهرة 3.سهيلة خالد محمد على القاهرة

4.داليا مخلص محمد محمد حسن القاهرة

وظيفة محاسب :

1.رانيا أحمد رفاعي عبد الحافظ القاهرة 2.آلاء أحمد محمد عبد الفتاح

القاهرة 3.ريهام أحمد رفاعي عبد الحافظ القاهرة 4.نورهان ضياء الدين علي

القاهرة 5.نوران صبحي سعد أحمد القاهرة

وظيفة سائق : 1.وليد فاروق محمد عبد الدايم القاهرة 2.إمام شكرى إمام سيد عوض

القاهرة 3.عمرو عصام الدين سيد إبراهيم القاهرة 4.مصطفى عبد العال أحمد سيد القاهرة

وظيفة فني ميكانيكا:

1.وائل عصام الدين سيد إبراهيم القاهرة



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