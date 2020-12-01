شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبدي ملاحظات حول تطوير وتشجير شارع فريد ندا في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، بتفقد أعمال تجميل وتشجير شارع فريد ندا، يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشاري المشروع.

أبدى المحافظ، خلال الجولة، بحسب بيان صحفي، عددا من الملاحظات بخصوص تعديل بعض أنواع النباتات وزراعة أشجار الزينة والنخيل، ووضعها بشكل متوازي ومتناسق مع أعمال التطوير حرصا من المحافظ على زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما وجه بأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة لعودة انتظام الحركة المرورية للسيارات مشددا على ضروة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع بالكامل.