شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ مستشفى القرين المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، العاملين بمستشفي القرين المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من جاهزية المستشفي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وقسم الكلي الصناعي، والعناية المركزة، وتم الإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم الإستماع إليهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، مشدداً على الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع إنتشار العدوي، مؤكدا على ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما أكد على أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذي أقرته وزارة الصحة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».

كما تفقد الدكتور هشام مسعود الأعمال الإنشائية للمبني التكميلي الجديد بالمستشفي، وشدد على سرعة الإنتهاء من الأعمال، لدخوله الخدمة في أقرب وقت، لصالح المواطنين والمرضي بالمستشفي.

وفي لفتة إنسانية، قام وكيل الوزارة بزيارة الدكتور أبوهاشم إسماعيل مدير مستشفي القرين المركزي بمنزله إثر تعرضه لوعكة صحية متمنياً له أطيب التمنيات بالشفاء العاجل.