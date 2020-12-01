شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من كورونا.. وإصابة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، 10 حالات شفاء وحالة اصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل عدد 10 حالات شفاء وحالة اصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 159 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 741 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 45 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد وكيل الوزارة وجود عدد 3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و76 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

من جانبه حذر الدكتور محمد صلاح البلك، الاستشارى بمستشفى العريش العام من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات.. مطالبا المواطنين باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التجمعات والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الإرشادات لعدم انتشار المرض.