شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غداً الأربعاء حتى السبت 05 ديسمبر.
الاربعاء 02 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية - مطروح – السلوم - بورسعيد – العريش – رفح ) .
الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة ) .
الخميس 03 ديسمبر 2020 :
لايوجد أمطار
الجمعة 04 ديسمبر 2020 :
لا يوجد أمطار
السبت 05 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ) .
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، كما انه يتم تحديث التنبؤات يومياً.
من جانبه قال مصدر مسئول بهيئة الأرصاد الجوية أن أمطار الأربعاء تكون خفيفة على شمال الوجه البحري وفرصة سقوط الأمطار 40 % ، بينما تكون الأمطار على السواحل الشمالية خفيفة الى متوسطة وفرص سقوط المطر ( 50 % ) ، والطقس شمالاً مائل للدفء دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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