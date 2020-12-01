شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غداً الأربعاء حتى السبت 05 ديسمبر.

الاربعاء 02 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية - مطروح – السلوم - بورسعيد – العريش – رفح ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة ) .

الخميس 03 ديسمبر 2020 :

لايوجد أمطار

الجمعة 04 ديسمبر 2020 :

لا يوجد أمطار

السبت 05 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ) .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، كما انه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

من جانبه قال مصدر مسئول بهيئة الأرصاد الجوية أن أمطار الأربعاء تكون خفيفة على شمال الوجه البحري وفرصة سقوط الأمطار 40 % ، بينما تكون الأمطار على السواحل الشمالية خفيفة الى متوسطة وفرص سقوط المطر ( 50 % ) ، والطقس شمالاً مائل للدفء دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .