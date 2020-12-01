شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل زفاف لعروسين من ذوي البصيرة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستعد عدد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة أول حفل زفاف من نوعه لعريس وعروس من ذوي البصيرة.
وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، المنسق العام للحفل، في بيان، الثلاثاء، أن الحفل سيقام نهاية الأسبوع المقبل بمشروع تشغيل الشباب بالمساعيد «هابي فاميلي» بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المدني.
وذكر «الشاعر» أن العريس ايمن رمضان سعيد والعروس سيده مزار عبدالله، وهما من اصحاب البصيرة، مطالبًا المواطنين بحضور الفرح لإدخال البهجة والسرور على العروسين.
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