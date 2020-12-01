أماني الخياط تنفي إصابتها بكورونا.. وتعلن انتهاء تعاقدها مع "إكسترا نيوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - نفت الإعلامية أماني الخياط إصابتها بفيروس كورونا، معلنة انتهاء علاقتها اليوم بقناة إكسترا نيوز.

وقالت الخياط عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء: "جمهور قدر إعلام الوعي والمعرفة، ورفض إعلام الفرقعة والمصاطب، أنا بخير وقد أكدت التحاليل إني بخير وليس عندي كورونا، أشكر دعواتكم ومحبتكم، فأنا بخير بفيض من الله وبفضل هذه المشاعر الطيبة".

وأضافت: "اليوم انتهى تعاقدي بشكل رسمي مع اكسترا نيوز، أشكر كل من دعم تجربة الكبسولة التى فتحت بوابة أكبر لإعادة البحث في أفعال أهل الشر، وأشكر ربنا كوني خارج المشهد فالشاشات لها نجومها الذين يتعاملون مع اللحظة، أنا لست منهم وهذا خير كبير لو تعلمون، أنا اتابع بدقة وأحلل وأقترب من فك كثير من الشفرات وأنا داخل كهفي وهذا هو الدور الآن".