ضبط 49 قطعة سلاح و13 ألف طلقة بحوزة 3 أشخاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 3 أشخص بحوزته 49 قطعة سلاح ناري و13 ألف طلقة بالمنيا.

مأمورية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا ضبطت المتهمين.

وعُثر بحوزتهم على 44 بندقية آلية، 5 طبنجات، 170 خزينة فارغة، 13250 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 هواتف محمول ومبلغ مالي، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال استقلالهم سيارتين بالمنيا.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة وتهريبها والاتجار فيها.