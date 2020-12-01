شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات اليوم العالمي للإيدز في «طب الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الصحة حق من حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية الجانب التوعوي كمحوراً اساسياً في الحفاظ عليها وفي القضاء على خطورة وتفشي العديد من الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاحتفال والذي تنظمه وحدة الأمراض المعدية بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وذلك بالمركز العلمي بمستشفي الجراحة الجديد، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالسلام عيد عميد الكلية، والدكتور محمد الخشاب رئيس المؤتمر والدكتورة ميساء عبدالله مقرر المؤتمر والدكتور أمجد الذهبي رئيس اللجنة العلمية بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وأستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالأزهر، والدكتور أحمد الكردي أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية ومنسق لجنة مكافحة الفيروسات والإيدز بالقصر العيني ،والدكتور محمد كمال استشاري الفيروسات والإيدز وعضو جمعية مكافحة الإيدز بجنوب إفريقيا، ووكلاء الكلية والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من مختلف المؤسسات المعنية.

وتابعت نائب رئيس الجامعة أن احتفال العالم باليوم العالمي لمرض نقص المناعة أو «الإيدز» في الأول من ديسمبر من كل عام، مناسبة وأداة قوية ومؤثرة لنشر وزيادة الوعي بخطر الإصابة بهذا المرض، والاحتياطات والاجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها خلال التعامل مع المريض، مشيرة إلى أن الإصابة لها طرق متعددة وقد تأتي من بعض السلوكيات والعادات الخاطئة ولكنها للأسف تؤدي إلى معاناة قاسية ومشكلة تهدد الصحة العامة والمجتمع.

وأضافت أن عام 2020 ركزت جائحة كوفيد 19 اهتمام العالم على الصحة وكيف تؤثر الأوبئة على الحياة وسبل العيش، فكان اختيار موضوع اليوم العالمي للإيدز هذا العام تحت عنوان «التضامن العالمي مسئوليتنا المشتركة» حيث أظهر فيروس كورونا أن لا أحد في مأمن حتي يصبح الجميع آمنين.

وفي كلمته، قال الدكتور عبدالسلام عيد، أن مرض الإيدز أصبح كأي مرض وليس بالوصمة التي كان ينظر لها سابقاً وذلك لأنه تم التغلب عليه وأصبح التعامل معه أكثر ايجابية وتاثيراً، وأنه في هذه اللحظة نعاني من فيروس آخر وفي منتهي الخطورة ومجهول لنا في بداية ظهوره، لكن مع تطور العلم والتكنولوجيا وتطور وسائل الإتصال والتعاون بين المؤسسات الطبية، والجهود الرائعة فإنه في العشر شهور فقط تم التعامل معه بصورة أفضل بكثير. مثلما تم مع فيروس سي وكذلك الايدز، وسيصبح مثل غيره من الأمراض المعتادة التي يتم التعامل معها بصورة روتينية في المستشفيات بفضل جهود العلماء المتخصصين ومنتظرين منكم المزيد.