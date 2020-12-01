شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مركز خاص للطب النفسي وضبط 8694 مخالفة دوائية في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، ومفتشي الصيدلة والعلاج الحر بالإدارة الصحية بأبوكبير، وبالاستعانة بقوة من مركز الشرطة، حملة تفتيشية مشتركة تم خلالها مداهمة وتفتيش مركز خاص للطب النفسي يعمل بدون ترخيص بمركز أبوكبير، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات دوائية بواقع ٨٦٩٤ قرصا وعبوة وزجاجة، لأدوية متنوعة بدون فواتير، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية في مكان غير مرخص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم ٩٤٧٧ جنحة لسنة ٢٠٢٠، بمركز الشرطة بأبوكبير، كما تم تشميع المركز بكامل محتوياته لعدم صدور رخصة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة والعلاج الحر، ورجال الشرطة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.