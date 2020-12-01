شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب» يطالب الحكومة بمهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، لفترة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أثناء مناقشة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

وأضاف «السجيني» أن هناك مواطنين يريدون التقدم للتصالح، لكنهم غير قادرين حتى الآن على ذلك، ومنهم مواطنون عرضوا بعض ممتلكاتهم غير المستغلة للبيع كي يدفعوا قيمة تصالح أملاك أخرى يستغلونها، ولم يسعفهم الوقت لتوفيرها.

وأشاد رئيس «محلية النواب» بتجزئة مهلة الـ6 أشهر، بفتح التصالح لمدة شهرين، ثم شهر، ثم شهر آخر، وهو ما كان له أثر في تقدم أكثر من 2.5 مليون مواطن بطلبات تصالح، وتساءل: «هل هذا العدد هو الواقع الحقيقي لحجم المخالفات؟».

وتابع «السجيني»: «قضية التصالح هي قضية إصلاحية تحتاج إلى نفس طويل، ويجب إعطاء مهلة أخرى بقرارات تتجه للتيسير على المواطنين غير القادرين».