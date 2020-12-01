شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ: حل أزمتي «المسجد» و«المنطقة 77» بمدينة بني سويف الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إنه أحال شكاوى أهالي مدينة بنى سويف الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان إلى رئيس جهاز مدينة بني سويف، مشيرًا إلى أنه تلقى الإجابة رسميًا من رئيس الجهاز حول شكوى الأهالي من عدم وجود مسجد بالمنطقة 77 بجهاز المدينة وعدم وجود وسيلة مواصلات.

وأضاف «غنيم» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة بخصوص الشكوى الواردة من بعض المواطنين يطلبون فتح المسجد الموجود بمنطقة 77 فدان إسكان اجتماعي وتوفير وسيلة مواصلات، مشيرًا إلى أن رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديد أوضح أنه تم تخصيص عدد 2 قطعة أرض لبناء مساجد بمنطقة الإسكان الاجتماعي 77 فدان، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات.

وفيما يتعلق باحتياج المنطقة لخط سرفيس، أوضح أنه تم تشغيل عدد 4 أتوبيسات من حساب مجلس أمناء المدينة وعمل خط سير لتلك الاتوبيسات تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي، ويوجد أيضًا خطوط سرفيس بني سويف بياض العرب.