شكرا لقرائتكم خبر عن «سوهاج المستقبل».. المحافظ ورئيس الجامعة يؤكدان ضرورة تمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على دعم الدولة والقيادة السياسية للشباب وهو ما يجعل الشباب قادم وبقوة، لافتا إلى حرص المحافظة الدائم على عقد لقاءات دورية مع الشباب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وإطلاعهم على مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وما يتم على أرض المحافظة من مشروعات، وتبني المحافظة للعديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب.

جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، لمؤتمر «سوهاج المستقبل» بقاعة المؤتمرات بنادي المحليات في شرق مدينة سوهاج، والذي يستهدف تدريب 200 من شباب الخريجين والجامعات المصرية للإلتحاق بسوق العمل، ويستمر لمدة 3 أيام حتى 3 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى الشندويلي، أمين عام المؤتمر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وشباب المحافظة.

وقرر محافظ سوهاج، عقد لقاء دوري كل شهر مع الشباب من مختلف مراكز المحافظة للتواصل والحوار معهم، مؤكدا أن الشباب أصبح له دور هام في كل القطاعات، وهو ما تهدف إليه الدولة في الوقت الراهن.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية بل يتسع ليشمل تدريبهم وصقل مهاراتهم عن طريق مجموعة من الدورات والمنح التدريبية بمختلف التخصصات، والتى تساهم في تأهيليهم للمنافسة بمجالات العمل المختلفة بعد التخرج، لافتا إلى أن الجامعة لديها العديد من المراكز المتخصصة التي تقدم عدد من البرامج التدريبية، والتي عن طريقها يحصل الخريجين على شهادات معتمدة وأفكار ريادية جديدة تتيح لهم أفاق عملية مبتكرة في حياتهم.

وأوضح عزيز، أن الجامعة تنظم أيضاً العديد من ملتقيات التوظيف بهدف بناء علاقات فاعلة بين خريجي الجامعة وعالم قطاع الأعمال، والتي لها أثر إيجابي على الإقتصاد، ويساهم في تحقيق أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب بأعتبارهم القوة الحقيقية للوطن.

ووجه الدكتور مصطفى الشندويلى، أمين عام المؤتمر- في كلمته- الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه للمؤتمر، ومجهوداته الملموسة للإرتقاء بالمحافظة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدريب شباب المحافظة على كيفية الإلتحاق بسوق العمل، وتلبية احتياجات السوق والمجتمع الإداري والإقتصادي، وتوضيح طريقة التفكير خارج الصندوق لظروف سوق العمل، وتبني أفكار منتخبة للشباب وعرضها على الرعاة والممولين لتبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.

وقد عقدت خلال المؤتمر جلسة حوارية بين شباب البرنامج التدريبي، وبين المحافظ، ونائبه، ورئيس الجامعة، بعنوان «سوهاج المستقبل»، حيث قام المحافظ بالرد على أسئلة واستفسارات الشباب، التي تنوعت حول أهم القضايا التي تشغل الشارع السوهاجي، وخطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة، وأهم المشروعات التي تم الإنتهاء منها، والتي سيتم افتتاحها قريبا، بالإضافة إلى المشروعات الجارية.