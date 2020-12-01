شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تسلم شهادات صك مشروع تربية الدواجن لـ20 مستفيدة بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، شهادات صك مشروع تربية الدواجن لـ20 مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج «فرصة» يستهدف 3 فئات، وهم السيدات المعيلات «الأرامل والمطلقات أو المتزوجات» ويهدفون لتحسين حياتهن، وكذلك الصيادات، والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعى لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمواطنين.

وأضافت «القباج» أن المشروع ربط أكثر من حرفة ببعضها، ومن ثم وفر العديد من فرص العمل، مشددة على أن هناك هدفًا آخر للمشروع، وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأنيميا بين الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي «تكافل»، مشيرة إلى أنه لن يتم إيقاف برنامج «تكافل» لهن إلا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد على مساندة الدولة لهن وعدم تركهن الا بعد نجاح المشروع، مشددة على أن الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانًا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الأسرة مجانًا لكل سيدة تنفذ مشروعًا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.