شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوكيل «تعليم الإسماعيلية» للمدارس للتأكد من إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الثلاثاء، عددًا من المدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تضمنت الجولة مدرسة السلام الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية حيث أشاد بقيام المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهه فيروس كورونا بدء من ارتداء الكمامات مرورا بقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين عند دخول المدرسة .

بعدها توجه «عجلان» إلى قاعات رياض الاطفال وتحدث مع الأطفال حول برنامجهم اليومى داخل القاعات ومدى اجادتهم التعرف على الحروف والأرقام وقراءتها، ثم توجه إلى المكتبة وأوصي بتنظيم ندوات ومسابقات ومحاضرات تفيد الطلاب في مختلف المجالات ويستطيعون من خلالها تعميم الفائدة على أقرانهم.

وشهد «عجلان» عدد من الحصص الدراسية بمختلف المراحل واطمأن على سير المناهج الدراسية وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وذلك في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتفقد شؤون العاملين والمعامل للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والانضباط بالعمل داخل المدرسة.

وفى نهاية جولته، وجه «عجلان» تحذيرًا للعاملين بالمدارس من التقصير بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه سيتم إحالة أي مقصر إلى التحقيق الفوري.