شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات «الفنية» يجمّلن منطقة البركة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن المشاركة المجتمعية لمدارس أسوان في تنمية وتجميل البيئة المحيطة، قامت طالبات مدرسة محمد محسن شعيب الفنية بنات بادارة اسوان التعليمية، في تجميل منطقة شارع البركة بوسط مدينة اسوان ودهان بلدورات الشارع.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة اسوان، إن ذلك ياتي تحت رعاية اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان ومدرسة محمد محسن شعيب الفنية للبنات حيث قمن الطالبات بتجميل شارع البركة ودهان البلدورات في اطار الدور المجتمعي للمدرسة.

اضاف أن محافظ اسوان وافق على اقامة منفذ بيع لمنتجات المدرسة الفنية للبنات والتي ينتجها طالبات المدرسة، مشيدا بمشاركة طالبات المدرسة في تجميل المنطقة دعما لمنظومة التجميل بالمدينة.