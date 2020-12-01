- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع تبطين 4 ترع لترشيد الموارد المائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، الثلاثاء، أعمال تبطين ترعة الديروطية وترعة كوم الزهير وترعة منهرى وترعة ابيوها، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، ضمن المرحلة الأولى من تبطين الترع، والتي تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم، وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.
وتابع رئيس مركز أبوقرقاص أعمال رصف طريق المحيط وطريق نزلة جريس بالمركز، بالإضافة إلى تركيب كشافات على الطريق، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وبكفاءة عالية، حيث تأتى أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا وضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبوقرقاص.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع تبطين 4 ترع لترشيد الموارد المائية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.