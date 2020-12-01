شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بمركز إعلام مطروح تطالب بزيادة محطات الأرصاد الجوية في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالصمد الضبع، أستاذ مساعد في مركز بحوث الصحراء بمرسى مطروح، إنه للاستفادة من مياه الأمطار لابد من حفر الآبار الجديدة والاستفادة من الآبار الرومانية وإقامة سدود الإعاقة وحرث التربة.
وأضاف، في ختام الندوة التي شارك فيها بمركز إعلام مطروح حول مخاطر السيول وأثرها على التنمية، الثلاثاء، أن الجهود المبذولة للتعامل مع مخاطر السيول هى اتباع سياسة التجنب وسياسة الحماية وسياسة التخفيف.
وأوصت الندوة بضرورة زيادة محطات الأرصاد الجوية على مستوى الجمهورية عامة ومطروح خاصة للتنبؤ بالظواهر الجوية مبكرا، مع ضرورة اتباع القواعد العلمية والأساليب الحديثة في عمل السدود والمنشآت المائية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة بمركز إعلام مطروح تطالب بزيادة محطات الأرصاد الجوية في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.