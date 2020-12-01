شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح مشروع فرصة لـ«سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني» في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، مشروع برنامج فرصة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ٦٢٠ مستفيدا، بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مستفيد، بـ ٥ قري، وهي: «الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعها وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول».

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر، والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا، عمر ١٢٠ يومًا، لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولي من المشروع، والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات، تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.