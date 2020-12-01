شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2472 مخالفة تموينية خلال نوفمبر في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية في المنيا 2472 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر نوفمبر الماضي.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، بضبط 2472 مخالفة، منها 1541 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (447 مخالفة لخبز ناقص الوزن – 257 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات – 45 مخالفة للتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – 32 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – 25 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و735 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وتم ضبط وتحرير 931 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين (201 مخالفة لعدم إعلان أسعار المنتجات – 26 مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية – 71 مخالفة محال تجارية بدون ترخيص – 79 مخالفة للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – 64 مخالفة متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – 7 مخالفات غش تجاري – 14 مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية- 189 مخالفة لتجار تموينيين، 280 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة.