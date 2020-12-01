شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دراو في أسوان تتسلم العبارة النيلية «الحربياب» بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة المشكلة من رئيس مركز ومدينة دراو بأسوان، إبراهيم سليمان، ومسؤول الميكانيكا بالمحافظة، المهندس سمير نظير، باستلام آخر عبارة، وهى عبارة الحربياب، بعد التطوير بالشركة المصرية لبناء السفن بالترسانة البحرية بالإسكندرية.

وقال رئيس المدينة، في تصريحات، الثلاثاء، إنه باستلام العبارة يكون العدد 6 عبارات بمركز دراو، جميعها تم تطويرها، مضيفًا أنه جرى استلام العبارة وسوف تبحر متجهة إلى دراو خلال 20 يومًا.