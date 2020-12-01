شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد اختبارات الابتعاث الخارجى لتمثيل مصر والأزهر فى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني والدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث اليوم، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثى الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، الذى بدأت فعاليتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلفة التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته للجان ويرافقه الأمين العام لمجمع البحوث الدكتور نظير عيّاد، على الشفافية والوضوح فى اختيار أكفأ العناصر المتقدمة وأن تكون معايير الاختيار موحدة فى جوانب العلم والمعرفة والقدرات والمهارات المختلفة وغيرها من الاشتراطات اللازمة لتمثيل مصر والأزهر الشريف فى مختلف دول العالم.

كما أشاد وكيل الأزهر خلال متابعته للجان الاختبارات بالنظام الجديد المتبع فى الاختبارات الشفوية هذا العام واعتماده على أنظمة إلكترونية فى التقييم تراعى أعلى مستوى من الدقة.

فيما أشار الأمين العام الدكتور نظير عيّاد إلى أن اختبارات بعثات الأزهر لها خصوصية تامة في عملية التقييم والاختيار، فمن يقع عليه اختيار لجان التحكيم سيمثل الأزهر وسيمثل مصر بشكل عام، وبالتالى لابد وأن يكون على قدر عالٍ من الكفاءة والعلم وامتلاك القدرات المهنية التي تؤهله لأداء مهمته في الدولة المرسل إليها.