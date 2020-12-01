شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس الدولة يؤكد تقديم خدمات "الأمانة" لـ3000 قاض و550 موظفا رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إنه تشرف بحضور يوم "الوفاء والإنجاز"، وأنه من الواجب تذكر الزملاء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، مؤكدا أن فريق الأمانة العامة يعمل ولا يزال على تقديم الخدمات وتحسين بيئة العمل للزملاء.

وأكد الامين العام خلال كلمته في احتفالية يوم الوفاء والإنجاز، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال العمل داخل مجلس الدولة يواجه تحديات مواجهة فيروس كورونا، وأن " الأمانة العامة " تعمل على خدمة 3000 قاض وحوالي 550 موظفًا.

وأوضح أنه تم إنشاء 5 مأموريات خبراء ضرائب وتم تجهيز البيئة المناسبة منذ مايو الماضي إلى أن انتظم في أغسطس الماضي، وهناك تعاون مع هيئة قضايا الدولة لسرعة وإنجاز العمل القضائي، ونعمل على تحقيق الانضباط المالي داخل المجلس، وأوضح: واجهنا جائحة كورونا وكان لزاما علينا تهيئة بيئة العمل وقمنا بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الصحة لمواجهة الفيروس.