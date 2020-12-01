شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: 82%؜ نسبة إنجاز الإدارية العليا فى الطعون خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى احتفالية يوم الوفاء والإنجاز، أن نسبه إنجاز الطعون فى المحكمة الإدارية العليا تخطت 82.3%؜ وهى تعتبر نسبه متميزة، ولن يقتصر الإنجاز على شيوخ القضاة فقط، بل حرص القضاة الشباب صغيرى السن على العمل والتمييز، وتسابق العديد من القضاة الجدد بهيئة مفوضى الدولة وعدده 1300 قاضى فى إنجاز القضايا سواء المنظورة أو المتداولة، أو المحجوزة للحكم، وكان بينهم تنافس شريف لإنهاء مصالح المتقاضين.

ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والإنجاز"، لتكريم أيضًا قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل فى النجاح بالمنظومة القضائية.

كرم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفالية التى نظمها، تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز" أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام القضائى 2019-2020، كذلك تم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.