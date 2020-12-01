شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة: قسم التشريع راجع 176 مشروع قانون خلال العام القضائى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار طه كرسوع الامين العام والمتحدث الرسمى لمجلس الدولة، أن قسمى الفتوى والتشريع أنجز فى العديد من القضايا المنظورة امامه العام القضائى الحالى، فإن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، قد أنجزت فى العام القضائى 2019_2020، عدد (811) موضوعا، مقابل 277 موضوعا، فقط فى العام السابق 2018_2019، وارتفع متوسط إنجاز عضو المكتب الفنى للجمعية من 15 موضوعا لـ51 موضوعًا.

كما أن قسم التشريع قام بمراجعة عدد 176تشريعا فى العام القضائى 2019_2020، وبنسبة إنجاز 97,8% مقابل 164تشريعا فى العام السابق 2018_2019.

وعلى صعيد ملف تحصيل الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية فإن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة المُشكلة حديثًا فى العام القضائى 20192020، قد تمكنت من تحصيل مبلغ مقداره (231.014.018) جنيها، خلال العام المشار إليه مقابل مبلغ (68,525,523) جنيها خلال العام القضائى السابق بنسبة زيادة مقدارها 337%.

ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان "الوفاء والإنجاز"، لتكريم أيضًا قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل فى النجاح بالمنظومة القضائية.