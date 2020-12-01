شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع شركة عالمية التعاون بمشروعات السكك الحديدية والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس شركة الستوم العالمية لبحث تدعيم التعاون المستقبلى فى مجالات السكك الحديدية والمترو والجر الكهربائى وحضر اللقاء رئيسا وقيادات هيئتى السكك الحديدية والانفاق.

فى بداية اللقاء أشاد وزير النقل باهتمام القيادة السياسية بتطوير مرافق قطاع النقل فى مصر وتوفير كافة الامكانيات للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين بالتعاون الحالى مع شركة الستوم فى مجال السكك الحديدية والمترو مؤكد أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع النقل بمصر التى يمكن أن تشكل تعاونا مثمرا آخر بين الجانبين.

واستعرض وزير النقل عدد من المشروعات فى مجالات السكة الحديد والمترو وأبدى وفد الستوم العالمية الاهتمام بمشروع القطار السريع « العين السخنة/ العلمين» حيث أكد أن الأعمال المدنية والانشائية للمشروع يتم تنفيذها حاليًا من خلال الشركات الوطنية المصرية التى اكتسبت خبرات كبيرة فى هذا المجال بينما فى مجال الأجهزة والاليكتروميكانيك والوحدات المتحركة.



ولفت الوزير إلى أنه جارى اعداد كراسة الطرح الخاصة بها حيث سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية المتخصصة ومنها الستوم للدخول فى هذه المناقصة مضيفا أن الشركة الفائزة ستتعاون مع شركة نيرك فى توطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر.

كما تم التباحث حول مشروع خط الغردقة / سفاجا / قنا / ابوطرطور حيث أكد الوزير على اهمية هذا الخط الذى سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية فى حركة السياحة بين الاقصر والغردقة مضيفا أن هذا الخط مطروح للاستثمار( انشاء – تشغيل – صيانة – إدارة ) امام كافة الشركات العالمية.



كما ابدى وفد الستوم الاهتمام بالتعاون مع هيئة الانفاق فى إعادة تأهيل الخط الأول للمترو، حيث أكد الوزير أنه بمجرد انتهاء الاستشارى من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية ومنها الستوم كما يمكن التعاون فى مجال الوحدات المتحركة للخط الأول حيث سيتم شراء 32 قطارا مكيفا جديدا واعادة تأهيل عدد23 قطار من الاسطول الحالى حيث يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطارات الخط الاول بحيث تكون جميعها مكيفة الهواء لافتا أن التعاون فى هذا المجال بالنسبة للشركات العالمية ومنها الستوم سيتم من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نريك).



كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها مثل مشروع تحديث وتطوير كهربة إشارات خط (بنى سويف / أسيوط) للسكك الحديدية الذى يبلغ طوله 250 كم، وكذلك مشاركة الشركة فى مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بنى سويف والمقرر تمويله من البنك الدولى حيث تهدف خطة وزارة النقل إلى تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.