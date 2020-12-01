وزير الطيران يبحث مع سفير جورجيا فتح خطوط جوية جديدة بين البلدَين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع سفير دولة جورجيا ألكسندر نالبندوف، العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، وسبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين؛ بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية والسياحة بين مصر وجورجيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الجانبين، اليوم الثلاثاء، وتم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني، والتي تم طرحها خلال الاجتماع الأول بين الطرفَين في شهر فبراير الماضي؛ ومنها تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر وجورجيا؛ بما يتناسب وحجم الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وأكد وزير الطيران أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء؛ وبخاصة دولة جورجيا التي تتمع بمقومات جاذبة للأسواق المصرية.

وتابع منار بأن خطة وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة، تتماشى مع خطط الدولة المصرية في تنشيط الحركة الجوية والسياحية؛ بما يسهم في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة جورجيا عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدَين في صناعة النقل الجوي، مشيدًا بما تحقق من تطوير في قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصر وجورجيا لديهما خبرات واسعة في مجال الطيران والسياحة، ويمكنهما تحقيق تقدم في هذين القطاعين المهمين من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتَين.